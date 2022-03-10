Активность «ВКонтакте» бьет новые рекорды

Последние две недели «ВКонтакте» фиксирует значительный рост активностей на платформе: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео, сообщили в пресс-службе компании.

Так, резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео, а 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки.