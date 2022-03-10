Активность «ВКонтакте» бьет новые рекорды
Последние две недели «ВКонтакте» фиксирует значительный рост активностей на платформе: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео, сообщили в пресс-службе компании.
Так, резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео, а 8 марта социальная сеть достигла рекордных отметок в 1,75 миллиарда просмотров видео и 600 миллионов просмотров клипов в сутки.
Отмечается, что социальная сеть также активно расширяет свою аудиторию - за последние две недели ежедневная аудитория «ВКонтакте» выросла на 300 000 пользователей.
Накануне «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли от инструментов монетизации в пользу блогеров, которые получат 100% дохода.
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