Соцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд

В сообщении говорится, что зафиксированы массовые регистрации авторов, перешедших из других платформ, а также растущуя активность клиперов, которые давно сотрудничают с сервисом.

«Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны... Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в «Клипах» «ВКонтакте» с общим призовым фондом 100 млн рублей», - добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» заявили, что в декабре размещённые пользователями видео собрали 1,2 млрд просмотров в день, сообщает телеканал «360».