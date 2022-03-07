Соцсеть «ВКонтакте» установила новый рекорд
Социальная сеть «ВКонтакте» заявила о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов в сервисе «Клипы», сообщает пресс-служба платформы.
В сообщении говорится, что зафиксированы массовые регистрации авторов, перешедших из других платформ, а также растущуя активность клиперов, которые давно сотрудничают с сервисом.
«Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны... Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в «Клипах» «ВКонтакте» с общим призовым фондом 100 млн рублей», - добавили в пресс-службе.
Ранее в соцсети «ВКонтакте» заявили, что в декабре размещённые пользователями видео собрали 1,2 млрд просмотров в день, сообщает телеканал «360».
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