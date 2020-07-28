Более 160 тысяч москвичей уже посетили поликлиники по новым адресам

Почти в течение месяца пациенты 25 столичных поликлиник, в зданиях которых проводится капительный ремонт, получают медпомощь по новым адресам. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что это время к своим врачам успели обратиться более 160 тысяч жителей столицы.

Ракова подчеркнула, что, несмотря на переезд, медпомощь оказывается пациентам своевременно и в полном объеме.