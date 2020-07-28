Более 160 тысяч москвичей уже посетили поликлиники по новым адресам

Почти в течение месяца пациенты 25 столичных поликлиник, в зданиях которых проводится капительный ремонт, получают медпомощь по новым адресам. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что это время к своим врачам успели обратиться более 160 тысяч жителей столицы.

Ракова подчеркнула, что, несмотря на переезд, медпомощь оказывается пациентам своевременно и в полном объеме.

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Напомним, работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. Сейчас в ремонте уже находится более четверти зданий.

Кстати, реализация программы капитального ремонта поликлиник не прекращалась даже в разгар пандемии COVID-19. Так, в марте работы начались в детской городской поликлинике №7. Её главный врач Елена Кац рассказала НСН, как долго проходит ремонт в медучреждении, и сколько и каких работ уже выполнено.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
ТЕГИ:РемонтМоскваПоликлиники
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