Более 160 тысяч москвичей уже посетили поликлиники по новым адресам
Почти в течение месяца пациенты 25 столичных поликлиник, в зданиях которых проводится капительный ремонт, получают медпомощь по новым адресам. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что это время к своим врачам успели обратиться более 160 тысяч жителей столицы.
Ракова подчеркнула, что, несмотря на переезд, медпомощь оказывается пациентам своевременно и в полном объеме.
Напомним, работы по капительному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий городских медучреждений. Сейчас в ремонте уже находится более четверти зданий.
Кстати, реализация программы капитального ремонта поликлиник не прекращалась даже в разгар пандемии COVID-19. Так, в марте работы начались в детской городской поликлинике №7. Её главный врач Елена Кац рассказала НСН, как долго проходит ремонт в медучреждении, и сколько и каких работ уже выполнено.
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