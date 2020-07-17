Депутат Ольга Шарапова: свыше 650 тыс москвичей оформили доступ к профилю электронной медкарты

Уже свыше 650 тысяч жителей российской столицы оформили доступ к профилю электронной медицинской карты. Об этом рассказала АГН «Москва» главный врач городской клинической больницы имени Виноградова, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.

По её данным, создано 10 миллионов профилей горожан, прикрепленных к городским поликлиникам. Раньше эти сведения были доступны только медицинским работникам. Отныне данные доступны пациентам как с компьютера, так и c мобильных устройств.

Электронная медицинская карта москвича синхронизирована с базой Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы. Приложение «ЕМИАС.ИНФО» для iOS и Android можно загрузить со смартфона или планшета.

При этом, как подчеркнула Ольга Шарапова, все персональные сведения и медицинские параметры пациента надежно защищены в соответствии с федеральными законами о личных данных.

