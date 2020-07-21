Главврач рассказала о преображении детской поликлиники в Москве после капремонта

«Ремонт в нашей поликлинике начался в марте и сейчас идёт, получается, уже чуть больше четырёх месяцев. В настоящий момент практически 70% работ уже выполнено. В частности, уже полностью проведены монтажные работы, подготовлена нова лифтовая шахта, начата подводка коммуникаций. Завершены работы по разведению системы кондиционирования и почти закончена установка вентиляции. На прошлой неделе были установлены леса для ремонта фасада здания и начаты уже отделочные работы. Так что процесс ремонта идёт полным ходом», - отметила главврач.

Кроме того, стало известно, как преобразится детская поликлиника после капитального ремонта.

«После ремонта у нас ожидается комплексная модернизация, которая предусматривает не только обновление здания внешне, но и внутри. Также будет выстроена новая система планировки, согласно современным требованиям, с чётким зонированием и разделением потоков пациентов. В частности, на первом этаже будут располагаться самые необходимые и востребованные службы. Кроме того, будут организованы удобные пространства для ожидания приёма и эргономично оснащённые кабинеты для врачей», - добавила Кац.

Главный врач также уточнила, что не забыты и маленькие пациенты, а потому детская тематика будет присутствовать как в общем интерьере, так и в мелочах. По её словам, врачи очень ждут возвращения в свою поликлинику, так как она будет оснащена комфортно и современно.

«Конечно, все ждут окончания ремонта, хоть 4 месяца это и не большой срок, но тем не менее хочется уже побыстрей посмотреть, как оно будет. Врачи ждут, когда уже получат свои удобные и комфортные рабочие места, с эргономичной мебелью и современным оборудованием. То, что мы уже увидели, говорит о том, что поликлиника должна приобрести совершенно новый вид и новый статус, который соответствует современному столичному уровню. Мы очень все этого ждём», - заявила Кац.

