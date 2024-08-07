Более 150 тысяч человек подали заявки на конкурс «Билет в Арктику»

Мультиформатный конкурс проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ. В основе конкурса пять отраслей, тематических направлений, которые наиболее актуальны для развития региона. Каждое направление рассказывает о профильных исследованиях, разработках и наиболее востребованных арктических компетенциях.

Руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил, что Арктике необходимы талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы как с точки зрения экономики, так и науки. Он указал, что задача «Билета в Арктику» – вовлечь молодежь в сферу промышленных и научных исследований на Крайнем Севере.

Площадкой проекта выступает мини-приложение ВКонтакте. Участники исследуют виртуальную карту региона – пять тематических зон, знакомятся с достижениями ученых России и наиболее актуальными арктическими разработками, а также выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал нужно успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса.

Регистрация на конкурс открыта до 25 августа. К участию приглашаются студенты вузов, колледжей и иных учебных заведений, а также аспиранты и сотрудники научных институтов и организаций.

