Более 150 тысяч человек подали заявки на конкурс «Билет в Арктику»
Более 150 тысяч человек зарегистрировались на участие во втором сезоне проекта «Билет в Арктику», больше всего заявок подали жители Московской области, Челябинской, Ленинградской областей и Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
В состязании принимают участие студенты и молодые ученые в возрасте от 18 до 35 лет. Победители нового сезона отправятся в научную экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ. Самыми популярными тематическими направлениями в этот раз стали «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь», а также «Добыча и переработка полезных ископаемых».
Мультиформатный конкурс проводится в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ. В основе конкурса пять отраслей, тематических направлений, которые наиболее актуальны для развития региона. Каждое направление рассказывает о профильных исследованиях, разработках и наиболее востребованных арктических компетенциях.
Руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин отметил, что Арктике необходимы талантливые кадры, которые помогут развивать арктические регионы как с точки зрения экономики, так и науки. Он указал, что задача «Билета в Арктику» – вовлечь молодежь в сферу промышленных и научных исследований на Крайнем Севере.
Площадкой проекта выступает мини-приложение ВКонтакте. Участники исследуют виртуальную карту региона – пять тематических зон, знакомятся с достижениями ученых России и наиболее актуальными арктическими разработками, а также выполняют мультиформатные задания. Для выхода в финал нужно успешно пройти интерактивный тест и предложить решение отраслевого кейса.
Регистрация на конкурс открыта до 25 августа. К участию приглашаются студенты вузов, колледжей и иных учебных заведений, а также аспиранты и сотрудники научных институтов и организаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru