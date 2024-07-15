В России стартовал второй сезон конкурса для студентов «Билет в Арктику», в этот раз победители отправятся в путешествие на Ямал и Кольский полуостров.

Врио директора Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Министерства науки и высшего образования России Антон Шашкин рассказал, что проект продемонстрирует достижения российской науки и бизнеса, привлечет молодых людей к изучению Арктики.

Второй сезон проекта посвящен арктическим компетенциям: организаторы разработали мини-приложение ВКонтакте «Билет в Арктику» - онлайн-квест с заданиями и объектами, связанными с актуальными исследованиями и специальностями в регионе.

Так, участникам предстоит пройти онлайн-тестирование на знание Арктической зоны РФ и решить кейс-задачу по одному из тематических направлений конкурса. По итогам экспертной оценки 20 авторов лучших решений презентуют свои проекты в финале в Москве, а 10 победителей посетят передовые научно-технологические и производственные площадки в Мурманской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

В 2023 году в проекте приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны. Прошедшие тогда отбор 30 финалистов представили жюри свои проекты, которые направленны на развитие и освоение Арктики.

В прошлом сезоне в число победителей вошли студенты из Екатеринбурга, Москвы, Благовещенска, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова. Они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса – атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, а также смогут увидеть природные красоты Русского Севера.

Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил, что научный потенциал развития российской Арктики огромен. Он указал, что в регионе сосредоточены крупные научно-исследовательские комплексы, а также передовые производственные объекты. По словам Секиринского, конкурс способствует популяризации знаний об Арктической зоне, а также решению задачи по привлечению молодых специалистов в сферу арктических исследований.

В свою очередь победительница конкурса в 2023 году Валерия Савинова, аспирантка Московского Архитектурного института рассказала, что давно занимается Арктикой и планирует связать с этим свое будущее. Она отметила, что особенно хочет увидеть Кольскую сверхглубокую скважину и подумать, как можно было бы сделать этот объект более современным.



