В Красноярске при падении лифта пострадала 15-летняя девочка

Девочка-подросток пострадала при падении лифта в многоэтажном доме в Красноярске. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 29 марта. Девочка зашла в лифт на 14 этаже, при движении он стал падать и остановился на восьмом этаже.

«В результате произошедшего девушка получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью... Пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет», - указали в СК.

По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как указали в прокуратуре региона, 15-летняя пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Надзорное ведомство напомнило, что в текущем году в отношении работников управляющей компании дважды возбуждали административные дела из-за нарушения порядка содержания общедомового имущества. Прокуратура организовала проверку.

