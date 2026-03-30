МИД призвал россиян избегать поездок в любые недружественные юрисдикции

Министерство иностранных дел России посоветовало гражданам страны избегать поездок в недружественные юрисдикции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД рассказали о схемах спецслужб США по выманиванию россиян за границу выгодными коммерческими или туристическими предложениями с задержанием в третьей стране, пишет RT.

«Рекомендуем не выезжать в страны, связанные с Вашингтоном договорами о выдаче... избегать по мере возможности поездок в любые недружественные юрисдикции», - подчеркнули в ведомстве.

Между тем в МИД России заявили протест послу Польши из-за задержания в республике российского археолога Александра Бутягина.

