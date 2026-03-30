СМИ: Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать нефтяной консорциум
Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать консорциум, чтобы управлять потоками нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, соответствующие предложения, в том числе от Египта, ранее отправили в Белый дом. Они подразумевали структуру сборов, похожую на действующую в Суэцком канале.
Отмечается, что Турция, Египет и Саудовская Аравия попросили Пакистан принять участие в консорциуме. По словам одного из источников, официально Исламабад не получал предложения участвовать в инициативе, страна не будет делать этого.
Как пишет Reuters, предложение о консорциуме обсуждалось с США и Ираном.
Ранее СМИ сообщили, что Иран начал взимать плату с некоторых коммерческих судов за безопасный проход через Ормузский пролив, напоминает 360.ru.
- В Краснодаре в результате падения БПЛА пострадали три человека
- Венесуэльский сценарий: Трамп заявил о планах забрать нефть и уран Ирана
- МИД призвал россиян избегать поездок в любые недружественные юрисдикции
- Над регионами России уничтожили 102 украинских БПЛА
- Синнер выиграл турнир «Мастерс» в Майами
- СМИ: Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать нефтяной консорциум
- Из-за несоответствия московским стандартам перестали быть курьерами 15 тыс. человек
- Трамп заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы
- СМИ: Численность войск США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек
- Бастрыкин поручил завести дело после стрельбы в результате конфликта подростков