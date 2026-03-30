В Краснодаре в результате падения БПЛА пострадали три человека

Три человека пострадали после падения БПЛА в Краснодаре. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Одному взрослому и двум детям оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации», - указано в сообщении.

Ранее оперштаб заявил о повреждении нескольких квартир в Прикубанском округе города, пишет RT. В многоквартирном доме были выбиты стекла в окнах квартир.

По данным Минобороны, ночью 30 марта над территорией России, в том числе Кубанью, уничтожили 102 украинских беспилотника.

ФОТО: РИА Новости
