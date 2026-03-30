В Генштабе назвали срок явки граждан по повестке в военкомат

Дата явки по повестке в военкомат россиян, подлежащих призыву, не может составлять более 30 дней со дня размещения документа в реестре. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, подлежащих призыву россиян могут вызывать на соответствующие мероприятия в течение календарного года.

«При этом... дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина», - рассказал Бурдинский.

Призывников будут отправлять к месту прохождения службы дважды в год - в период с 1 апреля по 15 июля и 1 октября-31 декабря.

Ранее россиянам начали направлять электронные повестки в военкоматы, они приходят в личный кабинет на портале «Госуслуги», а данные о документах вносят в общий реестр, пишет Ura.ru.

