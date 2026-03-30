Над регионами России уничтожили 102 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более ста беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в сообщении.

Дроны сбили в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях. Также БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что в Таганроге Ростовской области при массированной атаке БПЛА один человек погиб, восемь пострадали, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры