Дронов станет больше? ВСУ ставят ретрансляторы для увеличения дальности атак БПЛА

Вооруженные силы Украины занимаются установкой ретрансляторов рядом с российской границей, сообщает РИА Новости.

Россияне стали скупать Wi-Fi-роутеры на фоне блокировок интернета

Они необходимы, чтобы увеличить дальность атак своих беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской области. Благодаря этим устройствам ВСУ могут бить, в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население.

Ретрансляторы для беспилотников Украина ставит в Харьковской области.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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