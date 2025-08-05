Дронов станет больше? ВСУ ставят ретрансляторы для увеличения дальности атак БПЛА
Вооруженные силы Украины занимаются установкой ретрансляторов рядом с российской границей, сообщает РИА Новости.
Они необходимы, чтобы увеличить дальность атак своих беспилотных летательных аппаратов на территории Белгородской области. Благодаря этим устройствам ВСУ могут бить, в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население.
Ретрансляторы для беспилотников Украина ставит в Харьковской области.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными отключения интернета в регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru