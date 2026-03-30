Синнер выиграл турнир «Мастерс» в Майами
30 марта 202607:35
Итальянский спортсмен Янник Синнер стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами.
В финальном матче Синнер обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:4.
Яннику Синнеру 24 года, теннисист занимает второе место рейтинга ATP. Игрок стал восьмым в истории ассоциации, оформившим «Солнечный дубль» - в одном году он выиграл на турнирах «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Между тем белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу на турнире WTA 1000 в Майами, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Режиссер Члиянц предложил возродить Госкино
- В Краснодаре в результате падения БПЛА пострадали три человека
- Венесуэльский сценарий: Трамп заявил о планах забрать нефть и уран Ирана
- МИД призвал россиян избегать поездок в любые недружественные юрисдикции
- Над регионами России уничтожили 102 украинских БПЛА
- Синнер выиграл турнир «Мастерс» в Майами
- СМИ: Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать нефтяной консорциум
- Из-за несоответствия московским стандартам перестали быть курьерами 15 тыс. человек
- Трамп заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы
- СМИ: Численность войск США на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек