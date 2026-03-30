Синнер выиграл турнир «Мастерс» в Майами

Итальянский спортсмен Янник Синнер стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами.

В финальном матче Синнер обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:4, 6:4.

Яннику Синнеру 24 года, теннисист занимает второе место рейтинга ATP. Игрок стал восьмым в истории ассоциации, оформившим «Солнечный дубль» - в одном году он выиграл на турнирах «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Между тем белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко одержала победу на турнире WTA 1000 в Майами, пишет Ura.ru.

