Самозанятые в России смогут взять ипотеку

Самозанятые в России смогут рассчитывать на кредит для покупки жилья. Ипотеку для этой категории граждан запускает Сбербанк. Как сообщает пресс-служба кредитной организации, программа будет доступна тем клиентом, которые подключили сервис «Свое дело».

Минимальная ставка при приобретении жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, в новостройке - 7%. Для самозанятых будет недоступен кредит только по программе на индивидуальное строительство. Когда именно станет доступен этот вид ипотеки пока неизвестно, отмечает Ura.ru.

В Сбербанке поясняют, что до этого у самозанятых клиентов возникала проблема подтверждения доходов при оформлении ипотеки, даже при стабильно высоком заработке. Новая услуга поддерживает таких граждан.

