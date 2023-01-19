Более 13 тысяч петербуржцев окунулись в проруби на Крещение

Отмечается, что за безопасностью горожан следили спасатели, медики и добровольцы. В ведомстве подчеркнули, что серьезных ЧП на городских водоемах зарегистрировано не было.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в пресс-центре НСН отмечала, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее, чтобы не нанести вред организму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

