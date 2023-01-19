Более 13 тысяч петербуржцев окунулись в проруби на Крещение

Свыше 13 тысяч жителей Санкт-Петербурга окунулись в прорубь на Крещение, всего на территории города оборудовали 21 прорубь. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на городской главк МЧС.

Путин окунулся в крещенскую купель в Подмосковье

Отмечается, что за безопасностью горожан следили спасатели, медики и добровольцы. В ведомстве подчеркнули, что серьезных ЧП на городских водоемах зарегистрировано не было.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в пресс-центре НСН отмечала, что к крещенским купаниям нужно готовиться заранее, чтобы не нанести вред организму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКрещение
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