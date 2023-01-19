Путин окунулся в крещенскую купель в Подмосковье

Российский лидер Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Иммунолог: К крещенским купаниям нужно готовиться с лета

По словам Пескова, в Крещенских купаниях президент принял участие в Подмосковье. Пресс-секретарь главы государства добавил, что каких-либо фото- или видеоматериалов, подтверждающих это, нет.

В православии Крещение Господня отмечается 19 января. В России праздник сопровождается массовыми купаниями в освящаемых прорубях — купелях.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала не окунаться в прорубь в крещенские купания беременным женщинам и младенцам до года, а также людям, переживающим обострение хронических заболеваний. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Виталий Аньков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинКрещение
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