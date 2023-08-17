Более 1,2 тысячи россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов Red Wings

Как отметил дипломат, задержки с вылетами рейсов российских и турецких перевозчиков стали довольно частым явлением. Ерхов указал, что в большинстве случаев они составляли 1-3 часа и «не представляли особых проблем».

«Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1 200 пассажиров, планировавших вернуться домой», — рассказал дипломат.

По словам Ерхова, авиакомпания разместила основную часть граждан РФ в отелях, обеспечив их питанием, тем не менее россиянам пришлось ждать рейсов более двух суток. Генконсульство России в Анталье следит за ситуацией.

Ранее стало известно, что рейсы Red Wings из Турции в РФ задержались более чем на сутки. Следственный комитет возбудил против перевозчика уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров. Роспотребнадзор пообещал помочь россиянам, пострадавшим из-за задержки рейсов, пишет RT.

