Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
Из Нагорного Карабаха в Армению переселились 100 417 человек с 24 сентября. Всего до последнего обострения конфликта, по данным Еревана, в горной республике проживало 120 тысяч армян. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян.
«По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари пересекли 21 тысяча 43 транспортных средства», – уточнила она на брифинге.
По словам Багдасарян, в стране официально зарегистрировались 81 тысячи 139 человек. Местные власти предоставили временное жилье 32 тысячам 200 переселенцам.
Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, до конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
- Француз выиграл €130 млн в лотерею
- Группировка «Днепр» уничтожила украинских военных при высадке на острове Большой Потемкин
- Более половины российских пользователей недовольны услугами мобильных операторов
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одесской области
- Белгородское село Муром обстреляли ВСУ
- «Не доверять властям Азербайджана»? Политологи поспорили о капитуляции Нагорного Карабаха
- Пять человек погибли в ДТП с автобусом на севере Турции
- Алиев: В Карабах уже вернулись 2,3 тысячи азербайджанцев
- В Афинах временно закрыли Олимпийский стадион
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru