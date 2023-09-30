Более 100 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению

«По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 человек. Мост Хакари пересекли 21 тысяча 43 транспортных средства», – уточнила она на брифинге.

По словам Багдасарян, в стране официально зарегистрировались 81 тысячи 139 человек. Местные власти предоставили временное жилье 32 тысячам 200 переселенцам.

Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, до конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».





