Более 100 школ перешли на дистанционку в России

Свыше 100 школ перевели в России своих учащихся на дистанционное обучение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Министр отметил, что на сегодня 108 школ закрыли занятия непосредственно в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями.

«В процентном соотношении это 0,27 процентов, не более», - рассказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что в подмосковных школах за сентябрь и три дня октября выявлено 103 случая заболеваемости COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусШкола
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