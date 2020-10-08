Более 100 школ перешли на дистанционку в России
Свыше 100 школ перевели в России своих учащихся на дистанционное обучение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
Министр отметил, что на сегодня 108 школ закрыли занятия непосредственно в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями.
«В процентном соотношении это 0,27 процентов, не более», - рассказал Кравцов.
Ранее сообщалось, что в подмосковных школах за сентябрь и три дня октября выявлено 103 случая заболеваемости COVID-19.
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