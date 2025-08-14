Более 1 млн новых деревьев высадят осенью участники и волонтеры АНО «Древо Жизни»
С сентября по ноябрь 2025 года участники и волонтеры АНО «Древо Жизни» высадят более 1 млн новых деревьев в 9 регионах страны, а также на территории Мордовского заповедника, который пострадал от больших пожаров в 2010 году и 2021 году. Об этом сообщила руководитель проекта Анастасия Кузнецова.
«Любой желающий может присоединиться к нашим акциям и ощутить, как это самому посадить дерево. На нашем сайте уже запущен калькулятор, с помощью которого можно оценить свой углеродный след и узнать сколько деревьев нужно высадить для его компенсации. Важен вклад каждого, ведь лес не только поглощает углекислый газ и фильтрует загрязняющие вещества, но и является домом для животных и птиц», - отметила Кузнецова.
Она подчеркнула, что каждое высаженное дерево играет роль, а регулярное участие в высадках деревьев позволит компенсировать выбросы парниковых газов от повседневных активностей и отсрочить наступления Дня экологического долга (Всемирный день экологического долга ежегодно отмечают 22 августа).
Физические и юридические лица могут принять участие в проекте, присоединившись к высадкам в качестве волонтеров, или пожертвовать средства на высадку деревьев. Узнать о датах проведения акций, а также оставить заявку на участие можно на сайте АНО «Древо Жизни» drevo.ru и в канале «Здесь шумит лес» в социальной сети VK и мессенджере Telegram.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru