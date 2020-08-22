Более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Согласно итогам Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), о готовности сделать прививку от нового коронавируса заявили 42% опрошенных, против высказались 52% участников исследования. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Стали известны побочные эффекты вакцины против COVID-19

Об итогах опроса, в котором участвовали 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше, Федоров рассказал на образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает ТАСС.

«Новая вакцина русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться"»,— сообщил глава ВЦИОМ.

Федоров отметил, опрошенные «боятся, не верят, опасаются» использовать новую вакцину от COVID-19.

Первая российская вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Предполагается, что в первую очередь её будут вводить людям из групп риска – в частности, врачам.



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ФОТО: pixabay.com
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