Более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Об итогах опроса, в котором участвовали 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше, Федоров рассказал на образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает ТАСС.

«Новая вакцина русская "Спутник V". Будем мы прививаться или нет? 42% говорит: "Да, скорее всего", а 52%: "Нет, не будем прививаться"»,— сообщил глава ВЦИОМ.

Федоров отметил, опрошенные «боятся, не верят, опасаются» использовать новую вакцину от COVID-19.

Первая российская вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа под названием «Спутник V». Предполагается, что в первую очередь её будут вводить людям из групп риска – в частности, врачам.







