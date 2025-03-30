Богомаз: Электроснабжение брянского села нарушено в результате атаки ВСУ

Электротрансформаторная подстанция в Брянской области подверглась атаке украинских FPV-дронов, в селе Подывотье нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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Согласно данным губернатора, вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на село Подывотье в Севском районе при помощи FPV-дронов. Мишенью удара стала электротрансформаторная подстанция. В результате этой атаки энергоснабжение в селе было нарушено.

Губернатор подчеркнул, что, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Богомаз также отметил, что, несмотря на заявления Киева о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, украинский режим продолжает целенаправленно атаковать такие объекты.

Ранее в МО РФ заявили, что ВСУ нарастили количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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