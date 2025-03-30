Богомаз: Электроснабжение брянского села нарушено в результате атаки ВСУ
Электротрансформаторная подстанция в Брянской области подверглась атаке украинских FPV-дронов, в селе Подывотье нарушено энергоснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Согласно данным губернатора, вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили атаку на село Подывотье в Севском районе при помощи FPV-дронов. Мишенью удара стала электротрансформаторная подстанция. В результате этой атаки энергоснабжение в селе было нарушено.
Губернатор подчеркнул, что, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.
Богомаз также отметил, что, несмотря на заявления Киева о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, украинский режим продолжает целенаправленно атаковать такие объекты.
Ранее в МО РФ заявили, что ВСУ нарастили количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru