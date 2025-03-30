Военное ведомство указывает, что это происходит, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы прекращении Киевом намеренного уничтожения российских энергообъектов.

В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергоинфраструктуры в Курской и Белгородской областях.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины стягивают к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией все что могут и цепляются за каждую позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

