Минобороны: ВСУ нарастили удары по энергетике РФ
Вооруженные силы Украины нарастили количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщает в Telegram Минобороны РФ.
Военное ведомство указывает, что это происходит, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы прекращении Киевом намеренного уничтожения российских энергообъектов.
В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергоинфраструктуры в Курской и Белгородской областях.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины стягивают к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией все что могут и цепляются за каждую позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru