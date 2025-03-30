Минобороны: ВСУ нарастили удары по энергетике РФ

Вооруженные силы Украины нарастили количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщает в Telegram Минобороны РФ.

ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Военное ведомство указывает, что это происходит, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы прекращении Киевом намеренного уничтожения российских энергообъектов.

В течение прошедших суток ВСУ продолжали атаки на объекты энергоинфраструктуры в Курской и Белгородской областях.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины стягивают к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией все что могут и цепляются за каждую позицию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ / скриншот с видео
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