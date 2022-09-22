«Боевое братство» поддержало решения президента по защите страны

Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» поддерживает принятые президентом России решения. Об этом заявил заместитель председателя организации Виктор Кауров. В интервью агентству городских новостей «Москва» он подчеркнул, что «Боевое братство» не только поддерживает проведение специальной военной операции, но и само готово защищать свою страну и граждан. Полковник запаса также пояснил, что частичная мобилизация коснётся не большого числа лиц.

«Сегодня идут плановые мероприятия, мобилизация, это порядка 1% наших военнослужащих и отслуживших в армии людей запаса», - отметил офицер. Кроме того, он добавил, что в настоящее время организация «Боевое братство» помогает жителям Донбасса гуманитарной помощью.