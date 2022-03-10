Бочкарёв: В Москве реализуется глобальная программа транспортного развития

В Москве реализуется крупнейшая по своим масштабам программа глобального развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в перспективе в городе появятся не только развёрнутая улично-дорожная сеть, но предусмотрено строительство новых линий и станций метро, а также развитие железнодорожной инфраструктуры. Заместитель мэра отметил, что в этом году в реализации программы транспортного развития Москвы ожидается существенный рывок.

«До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД», - уточнил Бочкарёв.

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Глава стройкомплекса также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы в рамках развития улично-дорожной сети станет организация транспортной основы Новой Москвы. Заммэра напомнил о том, что ТиНАО – это наиболее активно развивающаяся территория. Городские власти реализуют в этом административном округе комплексный подход в строительстве не только жилого сектора и социальных объектов, но и создании новых рабочих мест и развитии транспортной инфраструктуры.

Ранее Бочкарёв заявил, что формирование единого транспортного каркаса Москвы с учётом развёрнутой сети метро, железных дорог и хордовых магистралей, планируется завершить до 2024 года. Как подчеркнул заместитель мэра строительный комплекс российской столицы имеет запас прочности на несколько лет вперед - все планы будут реализованы.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МетроДорожное СтроительствоМосква
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