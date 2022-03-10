Бочкарёв: В Москве реализуется глобальная программа транспортного развития
В Москве реализуется крупнейшая по своим масштабам программа глобального развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, в перспективе в городе появятся не только развёрнутая улично-дорожная сеть, но предусмотрено строительство новых линий и станций метро, а также развитие железнодорожной инфраструктуры. Заместитель мэра отметил, что в этом году в реализации программы транспортного развития Москвы ожидается существенный рывок.
«До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД», - уточнил Бочкарёв.
Глава стройкомплекса также подчеркнул, что одним из приоритетных направлений работы в рамках развития улично-дорожной сети станет организация транспортной основы Новой Москвы. Заммэра напомнил о том, что ТиНАО – это наиболее активно развивающаяся территория. Городские власти реализуют в этом административном округе комплексный подход в строительстве не только жилого сектора и социальных объектов, но и создании новых рабочих мест и развитии транспортной инфраструктуры.
Ранее Бочкарёв заявил, что формирование единого транспортного каркаса Москвы с учётом развёрнутой сети метро, железных дорог и хордовых магистралей, планируется завершить до 2024 года. Как подчеркнул заместитель мэра строительный комплекс российской столицы имеет запас прочности на несколько лет вперед - все планы будут реализованы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- В России госпитализировали еще 9401 пациента с коронавирусом
- В аэропорте Шереметьево закроют терминал D
- Россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода страны из Совета Европы
- ФАС сообщила о проверках из-за повышения цен на технику
- «Или сдаться, или умереть»: в ДНР назвали варианты действий для нацбатов в Мариуполе
- Покинувшие Россию бренды «украли» у клиентов миллиарды рублей
- Минобороны: В биолабораториях на Украине велись опыты с коронавирусом летучих мышей
- В Белоруссии материалы YouTube-канала «вДудь» признали экстремистскими
- В МИД заявили об отказе России участвовать в Совете Европы
- Российские пользователи не смогут покупать приложения в Google Play
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru