Бочкарёв: В Москве реализуется глобальная программа транспортного развития

В Москве реализуется крупнейшая по своим масштабам программа глобального развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в перспективе в городе появятся не только развёрнутая улично-дорожная сеть, но предусмотрено строительство новых линий и станций метро, а также развитие железнодорожной инфраструктуры. Заместитель мэра отметил, что в этом году в реализации программы транспортного развития Москвы ожидается существенный рывок.

«До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД», - уточнил Бочкарёв.