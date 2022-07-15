Бочкарёв: Строительство скоропомощного стационара для ГКБ №15 завершено более, чем на половину

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что строительная готовность скоропомощного стационарного комплекса городской клинической больницы №15 имени Филатова составляет 62%, сообщает пресс-служба московского правительства.

Бочкарев: Три вертолетные площадки появятся при крупных медицинских центрах в Москве

По его словам, продолжается возведение корпуса для оказания экстренной помощи, завершаются фасадные работы, идёт черновая отделка помещений.

Он напомнил, что строительство стартовало в 2020 году, а открытие комплекса, рассчитанного на приём до 200 неотложных пациентов в день, запланировано на 2023 год.

«Здесь установят самое современное оборудование, а приём пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести. Прилегающую территорию благоустроят», - пояснил заммэра.

Ранее Бочкарёв заявил, что в новом комплексе больницы имени Логинова завершены работы по устройству фасада.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоБольницыМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры