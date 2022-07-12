Бочкарев: В новом комплексе больницы имени Логинова завершены работы по устройству фасада
На строительной площадке нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова завершены работы по устройству фасада и остеклению, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен», - рассказал он.
По его словам, готовность здания составляет 87%, после завершения строительства будет также благоустроена прилегающая к комплексу территория. В частности, будут созданы удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары для пешеходов и открытая парковка.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс.
«В новом комплексе будут оказывать полный спектр помощи пациентам с онкологическими заболеваниями - от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Появится возможность проводить лучевую терапию и онкогенетические исследования», - написал глава города.
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