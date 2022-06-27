Бочкарев: Три вертолетные площадки появятся при крупных медицинских центрах в Москве
В Москве в ближайшие годы планируется построить три вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«В 2022 году планируем завершить строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой в составе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также ведутся работы по строительству скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории ГКБ имени С. П. Боткина», – сказал он.
По его словам, возможность создания такой площадки заложена и в проект многопрофильного корпуса детской городской клинической больницы Святого Владимира.
Бочкарев рассказал, что в прошлом году в эксплуатацию уже была введена вертолетная площадка на территории Городской клинической больницы №40 в Коммунарке. Это помогает оперативно доставлять экстренных пациентов с мест ДТП и других катастроф, также площадки могут использовать противопожарные службы.
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