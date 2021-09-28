Бочкарёв: реконструкция магистрали на Донецкой улице завершена более чем наполовину
Реконструкция Донецкой улицы в рамках строящегося участка Южной рокады завершена более чем наполовину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На Донецкой улице в настоящий момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 м и четырехполосного участка набережной длиной 435 м, ведется строительство очистных сооружений. Также продолжается возведение подъездной дороги и отстойно-разворотной площадки со станцией наземного общественного транспорта», – рассказал заммэра.
Бочкарев уточнил, что строительство конечной станции маршрутов ГУП «Мосгортранс» выполнено на 60%, также уже смонтированы устройства для подзарядки электробусов.
Запланированное переустройство инженерных сетей выполнено на три четверти. Об этом рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект», компании, которая выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Южной рокады и Юго-Восточной хорды.
Южная рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.
Хордовая система скоростных магистралей соединит напрямую друг с другом периферийные районы города, тем самым, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.
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