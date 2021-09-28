Бочкарёв: реконструкция магистрали на Донецкой улице завершена более чем наполовину

Реконструкция Донецкой улицы в рамках строящегося участка Южной рокады завершена более чем наполовину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На Донецкой улице в настоящий момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 м и четырехполосного участка набережной длиной 435 м, ведется строительство очистных сооружений. Также продолжается возведение подъездной дороги и отстойно-разворотной площадки со станцией наземного общественного транспорта», – рассказал заммэра.

Бочкарев уточнил, что строительство конечной станции маршрутов ГУП «Мосгортранс» выполнено на 60%, также уже смонтированы устройства для подзарядки электробусов.

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Запланированное переустройство инженерных сетей выполнено на три четверти. Об этом рассказал Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект», компании, которая выступает генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Южной рокады и Юго-Восточной хорды.

Южная рокада соединит крупнейшие автодороги столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Хордовая система скоростных магистралей соединит напрямую друг с другом периферийные районы города, тем самым, снизив общую нагрузку на улично-дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваДорога
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