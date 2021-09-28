Бочкарёв: реконструкция магистрали на Донецкой улице завершена более чем наполовину

Реконструкция Донецкой улицы в рамках строящегося участка Южной рокады завершена более чем наполовину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На Донецкой улице в настоящий момент проведена реконструкция двухполосного магистрального участка протяженностью 326 м и четырехполосного участка набережной длиной 435 м, ведется строительство очистных сооружений. Также продолжается возведение подъездной дороги и отстойно-разворотной площадки со станцией наземного общественного транспорта», – рассказал заммэра.

Бочкарев уточнил, что строительство конечной станции маршрутов ГУП «Мосгортранс» выполнено на 60%, также уже смонтированы устройства для подзарядки электробусов.