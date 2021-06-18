Заммэра Бочкарёв: Почти 50 социальных объектов построят в Москве к осени

К началу осени в Москве планируется ввести 49 объектов социальной инфраструктуры, почти половина из них уже построена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Одним из приоритетов в работе Строительного комплекса остается развитие социальной инфраструктуры, в том числе – возведение объектов образования, которые обеспечат дополнительные места в школах и детских садах для юных москвичей», - отметил он, добавив, что к началу учебного года планируется завершить строительство 36 зданий для образовательных учреждений.

Эксперт отметил постепенное усиление «экологического акцента» в политике столичных властей

Они возводятся за счет бюджета города и инвесторов.

Кроме того продолжается строительство медицинских учреждений, объектов спорта и культуры. До конца лета будет введено шесть объектов здравоохранения и семь спортивных сооружений.

Бочкарёв отметил, что с начала года в Москве введено более 20 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более 120 тысяч квадратных метров, в том числе восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и два объекта культуры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на конференции московского отделения партии «Единая Россия» представил программу развития столицы. Одним из ее приоритетов останется обеспечение горожан современным комфортным жильем.



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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосква
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