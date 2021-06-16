Столичные единороссы представили свою предвыборную программу

«Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то - возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то - новое жилье. Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы» - отметил градоначальник.

По словам мэра, в программе единороссов нет нереальных планов и неисполнимых обещаний.

«Все можно сделать», - написал он, добавив, что предстоит большая работа.

