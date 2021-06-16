Столичные единороссы представили свою предвыборную программу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте в преддверии парламентских выборов о программе «Единой России». По его словам, вместе с партией столичные власти «каждый день работают над тем, чтобы сделать жизнь в нашем городе комфортной, счастливой и безопасной для каждого жителя столицы».
Собянин подчеркнул, что программа развития Москвы обращена к каждому жителю.
«Для кого-то из нас важнее всего надежная система социальной защиты, для кого-то - возможности для учебы, творчества и труда, для кого-то - новое жилье. Всем нам без исключения необходимы безопасность, чистый воздух, качественный транспорт, добротная медицина, комфортные улицы, парки и скверы» - отметил градоначальник.
По словам мэра, в программе единороссов нет нереальных планов и неисполнимых обещаний.
«Все можно сделать», - написал он, добавив, что предстоит большая работа.
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