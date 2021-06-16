Эксперт отметил постепенное усиление «экологического акцента» в политике столичных властей
Власти Москвы постепенно усиливают «экологический акцент» в городской политике, в частности, обращают большее внимание на озеленение города. Таким мнением поделился генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Орлов напомнил о планах мэра Москвы Сергея Собянина в сфере озеленения города, создания новых скверов и парков.
«Для "Единой России" подобная повестка — выигрышная тема для работы как с базовым электоратом, например, представителями старших возрастных групп, так и с колебавшимися избирателями, в том числе молодыми семьями. По сути, с теми же целями "города вокруг человека" пересекается и политика мэрии в сфере безопасности», — отметил эксперт.
Как подчеркнул Орлов, власти предлагают комплексную программу развития Москвы с опорой на инфраструктуру, созданную в регионе за период работы Собянина. Эксперт напомнил, что на XXVI конференции Московского городского отделения «Единой России» были обозначены приоритеты города в начинающийся предвыборной кампании.
«Мэр Москвы Сергей Собянин представил условный «московский отчет», анализ ситуации в городе, роль в ее развитии «Единой России» и планы по развитию региона. Мэр подчеркнул роль «Единой России» в принятии антикризисных мер, направленных на оказание помощи гражданам и бизнесу в условиях пандемии», — добавил Орлов.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что градоначальник подтвердил направление курса столичных властей на скорейшее снятие ограничительных мер. По мнению Орлова, это подтверждается практикой работы города по противодействию эпидемиологическим рискам и реализуемой мэрией экономической политикой.
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