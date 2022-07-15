Бочкарёв: Эстакада через Волгоградский проспект на Московский скоростной диаметр готова на 50%
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что эстакада основной дороги южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) через Волгоградский проспект готова на 50%, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, она пройдет над улицами Шоссейная и Люблинская, а также путями второго Московского центрального диаметра и Волгоградским проспектом.
Он уточнил, что длина эстакады составит 1,5 км, а движение транспорта будет осуществляться по трём полосам в каждом направлении.
«В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролётных строений и наносят на них огнезащитное покрытие», - добавил Бочкарёв, напомнив, что на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейная предусмотрено возведение пяти эстакад.
Ранее Бочкарёв заявил, что готовность строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Физтех» составляет более 25%.
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