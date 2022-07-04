Бочкарев: строительство дорожной сети АДЦ «Коммунарка» планируется завершить в 2023 году
Строительство дорог и автомобильных проездов на территории административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» планируется завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что уже построено четыре дорожных участка, в том числе путепроводы над магистралью Солнцево - Бутово - Видное, общая протяжённость которых составляет почти 5 км.
«В течение этого и следующего года планируется завершить строительство ещё 13,35 км дорог, включая мост через реку Сосенку, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды», - отметил он.
Бочкарев добавил, что АДЦ в Коммунарке - является «настоящим мегапроектом» с большим объёмом деловых, коммерческих и жилых площадей, что требует «хорошего транспортного обеспечения».
Ранее глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик заявил о старте ремонтных работ начались на четырех мостах Подмосковья. Они находятся в Богородском, Сергиевом Посаде, Чехове и Серпухове, сообщает телеканал «360».
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