Бочкарев: Станция метро «Физтех» готова на четверть
Готовность строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро «Физтех» составляет более 25%, рассказал заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, сейчас там проводят монолитные работы по устройству железобетонных конструкций тупиков и камеры съездов за станционным комплексом.
«Кроме станции «Физтех» на участке протяженностью почти шесть километров этой линии метро появятся станции «Яхромская» и «Лианозово». Сейчас общая готовность этой части составляет более 40%», - добавил Бочкарев.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов напомнил, что на станции «Физтех» до сих пор ведется разработка грунта котлована. Так, подчеркнул он, земляные работы завершены уже на три четверти, а монтаж креплений котлована - наполовину.
Отмечается, что строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии позволит улучшить транспортную доступность для Бескудниковского и Дмитровского районов, а также для Восточного Дегунино, Лианозово и поселка Северный. В связи с этим местные жители смогут сэкономить до 20 минут при поездках по городу.
Запуск новых станций также позволит разгрузить Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.
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