Бочкарев: Турникеты установили в одном из вестибюлей станции «Сокольники» БКЛ метро

По его словам, уже выполнен монтаж турникетов. Он отметил, что ранее на полу вестибюля был уложен гранит, стены облицованы гранитом и мрамором.

«Через вестибюль №2 пассажиры станции «Сокольники» БКЛ смогут выйти к Песочному переулку и парку «Сокольники», - подчеркнул Бочкарёв, уточнив, что всего у новой станции будут два подземных вестибюля, размещенные под Сокольнической площадью.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что художественное оформление новой станции БКЛ посвящено труду метростроителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство северо-восточного участка БКЛ находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи.

