Собянин: Строительство северо-восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что метростроевцы сосредоточились на окончании строительства и запуске Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, строительство северо-восточного участка БКЛ находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи, на трёх идут отделочные и инженерные работы», - сказал Собянин.
Генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, в свою очередь, отметил, что готовность участка со станциями «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники» составляет порядка 80%, их ввод в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.
Он добавил, что благоустройство прилегающих территорий завершится ко Дню города, который в 2022 году отметят 10-11 сентября.
Ранее Собянин заявил, что строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Московского скоростного диаметра завершено почти на 50%, сообщает RT.
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