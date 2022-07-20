Собянин: Строительство северо-восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

По его словам, строительство северо-восточного участка БКЛ находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи, на трёх идут отделочные и инженерные работы», - сказал Собянин.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, в свою очередь, отметил, что готовность участка со станциями «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники» составляет порядка 80%, их ввод в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Он добавил, что благоустройство прилегающих территорий завершится ко Дню города, который в 2022 году отметят 10-11 сентября.

Ранее Собянин заявил, что строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Московского скоростного диаметра завершено почти на 50%, сообщает RT.

