Бочкарев: На станции «Марьина Роща» БКЛ началась пусконаладка самого длинного в метро эскалатора

Специалисты приступили к пусконаладке восьми эскалаторов на строящейся станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии, сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

«В первую очередь начнется пусконаладка соединяющих вестибюль с платформенным участком четырех 130-метровых эскалаторов – самых длинных в Московском метрополитене», – сказал Андрей Бочкарев.

Станция строится на глубине 70 метров. В скором времени начнутся пусконаладочные работы на четырех тридцатиметровых эскалаторах, которые установлены в зоне пересадки на действующую станцию метро «Марьина Роща».

Генеральный директор «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на строящейся станции уже завершены монолитные работы, верхнее строение пути уложено и сейчас строители заняты архитектурной отделкой платформы.

«Уложен гранит на полу платформы и зоны пересадки, монтируют мраморные панели на стенах и водозащитные зонты на потолках. Кроме того, ведется подготовка к покраске путевых стен. Одновременно с этим идет монтаж инженерных систем, а также раскладка кабельно-проводниковой продукции», – перечислил Юрий Кравцов.

После завершения работ в Москве появится еще один транспортно-пересадочный узел, который кроме станций метро будет включать платформу МЦД-2.

Ранее сообщалось, что станция «Новаторская» строящейся Троицкой линии метро готова на 60%. На станции ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжается архитектурная отделка служебных помещений и сооружение части тупиков под защитой экрана из труб.

