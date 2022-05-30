В Крыму ягуар напал на работника зоопарка

Ягуар напал на работника Парка львов «Тайган» в Крыму. Об этом сообщили в прокуратуре.

Пострадавший мужчина получил рваные раны правого предплечья. Он госпитализирован. Подробности о его состоянии не приводятся.

В прокуратуре отметили, что начали проверку учреждения на соответствие требованиям законодательства по охране жизни и здоровья граждан.

