В Крыму ягуар напал на работника зоопарка
30 мая 202219:45
Ягуар напал на работника Парка львов «Тайган» в Крыму. Об этом сообщили в прокуратуре.
Пострадавший мужчина получил рваные раны правого предплечья. Он госпитализирован. Подробности о его состоянии не приводятся.
В прокуратуре отметили, что начали проверку учреждения на соответствие требованиям законодательства по охране жизни и здоровья граждан.
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30 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru