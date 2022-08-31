Бочкарев: Основные конструкции станции метро «Лианозово» готовы более чем на 80%
Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что монолитные работы на станции «Лианозово» нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро близятся к завершению, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, уже выполнено более 80% запланированных работ, в скором времени начнется архитектурная отделка, большое внимание будет уделено световому оформлению.
«На потолке смонтируют алюминиевые ламели тёмно-серого и белого цветов со встроенными кругами диаметром три метра со светодиодными светильниками. Большие светящиеся круги на фоне алюминиевых ламелей в сочетании с металлическими панелями на стенах создадут у москвичей ощущение солнечного света», – подчеркнул Бочкарёв.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что станцию «Лианозово», на базе которой будет создан транспортно-пересадочный узел, оснастят системами визуальной и тактильной информации для слабовидящих пассажиров.
Ранее Бочкарёв заявил о начале строительства в Даниловском районе столицы станции «ЗИЛ» на перспективной Троицкой линии метро.
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