Бочкарев: Основные конструкции станции метро «Лианозово» готовы более чем на 80%

По его словам, уже выполнено более 80% запланированных работ, в скором времени начнется архитектурная отделка, большое внимание будет уделено световому оформлению.



«На потолке смонтируют алюминиевые ламели тёмно-серого и белого цветов со встроенными кругами диаметром три метра со светодиодными светильниками. Большие светящиеся круги на фоне алюминиевых ламелей в сочетании с металлическими панелями на стенах создадут у москвичей ощущение солнечного света», – подчеркнул Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, отметил, что станцию «Лианозово», на базе которой будет создан транспортно-пересадочный узел, оснастят системами визуальной и тактильной информации для слабовидящих пассажиров.

Ранее Бочкарёв заявил о начале строительства в Даниловском районе столицы станции «ЗИЛ» на перспективной Троицкой линии метро.