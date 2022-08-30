Бочкарёв: Началось строительство станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро

Сооружение станции «ЗИЛ» началось на перспективной Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Даниловском районе столицы. На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода», – рассказал заммэра.

Бочкарев указал, что в будущем для станций «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линии метро будет создан объединенный вестибюль для комфортной пересадки.

Как отметил генеральный директор генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, специалисты проводят ежедневный геотехнический мониторинг за инфраструктурой железной дороги, поскольку станция строится рядом с МЦК.

«На текущем этапе строительства объекта задействовано 350 специалистов. Ведутся работы по устройству ограждающих конструкций котлована методом "стена в грунте" под путепроводом через Московское центральное кольцо (МЦК) и надземным пешеходным переходом к станции МЦК "ЗИЛ", для этого предусмотрено понижение грунтового массива», - сообщил Кравцов.

Кроме того, начаты работы по разработке грунта котлована: они ведутся в водонасыщенных песках и суглинках, поэтому также предусмотрены мероприятия по устройству внутрикотлованного водопонижения.

Троицкая линия метро протяженностью 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Линия пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа. Ожидается, что пассажиропоток Троицкой линии составит около 100 тысяч человек в сутки.

