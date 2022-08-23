Бочкарев: Монтаж последних четырех панно начался на станции БКЛ метро «Нагатинский Затон»

Монтаж последних четырех из двенадцати панно начался на станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Созданные в мастерской композиции перед транспортировкой на станцию делят на составные части, которые затем на месте собирают, воссоздавая первоначальный облик», — рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что всего на станции будет 12 мозаичных панно в виде рыб. Восемь из них — «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим» и «Окунь» — уже смонтированы. Специалистам предстоит завершить монтаж панно «Судак» (9,7 на 3,6 м), «Лещ» (7,3 на 3,4 м), «Плотва» (4,8 на 2,1 м) и «Головастик» (м на 23 см).

В строительстве станционного комплекса задействованы около 750 человек. Сейчас на станции завершают отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем, в том числе архитектурного освещения. Часть светильников смонтировали на стыке облицовки потолка и путевых стен, два ряда других — посередине зала, в облицовке вентиляционного канала.

Кроме того, специалисты благоустраивают прилегающую к станции территорию, облицовывают наружные венткиоски, эвакуационный выход и входной павильон.

