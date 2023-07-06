Бочкарев: Автомобильный мост через затон Новинки готов на 90%
Автомобильный мост на территории комплексного развития ЗИЛ готов на 90%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что закончена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. По словам Бочкарева, площадь работ составила восемь тысяч «квадратов».
Так, возведение моста является главным элементом формирующегося участка магистральной улично-дорожной сети. Он будет связывать набережную Марка Шагала с Южнопортовым районом Москвы.
Гендиректор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что на объекте еще идет монтаж барьерного ограждения, а также устройство сети освещения и инженерных систем. По его словам, также идет монтаж автоматизированных систем безопасности и управления дорожным движением, будут созданы светофорные объекты, установлены системы фотовидеофиксации. Маслаков подчеркнул, что скоро будут наносить дорожную разметку, а также устанавливать информационные дорожные указатели и знаки.
Таким образом, возведение моста является частью проекта по развитию дорожно-транспортного каркаса на территории бывшего завода имени Лихачева.
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