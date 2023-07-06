Бочкарев: Автомобильный мост через затон Новинки готов на 90%

Автомобильный мост на территории комплексного развития ЗИЛ готов на 90%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что закончена укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. По словам Бочкарева, площадь работ составила восемь тысяч «квадратов».