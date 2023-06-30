Бочкарев: На станции метро «Пыхтино» начали монтировать изображения самолетов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро перед пассажирами предстанет история российской авиации, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, на одной из путевых стен устанавливают изготовленные в Белоруссии специальные алюминиевые панели с изображениями самолётов: от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204.
Он отметил, что ещё одним «авиационным» элементом оформления станции станут потолочные световые конструкции, выполненные в виде самолётных турбин.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, указал, что на платформенном участке практически завершена отделка гранитом пола и цоколя путевых стен.
«Ведётся отделка гранитными плитами и алюминиевыми панелями-чешуйками наклонного хода эскалатора, связывающего платформу с вестибюлем станции», – добавил он.
Ранее Бочкарёв заявил, что второй вестибюль действующей станции «Печатники» БКЛ метро готов на 56%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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