Бочкарев: На станции метро «Пыхтино» начали монтировать изображения самолетов

По его словам, на одной из путевых стен устанавливают изготовленные в Белоруссии специальные алюминиевые панели с изображениями самолётов: от винтового Ту-2 до сверхзвукового Ту-160 и современного лайнера Ту-204.

Он отметил, что ещё одним «авиационным» элементом оформления станции станут потолочные световые конструкции, выполненные в виде самолётных турбин.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в свою очередь, указал, что на платформенном участке практически завершена отделка гранитом пола и цоколя путевых стен.

«Ведётся отделка гранитными плитами и алюминиевыми панелями-чешуйками наклонного хода эскалатора, связывающего платформу с вестибюлем станции», – добавил он.

Ранее Бочкарёв заявил, что второй вестибюль действующей станции «Печатники» БКЛ метро готов на 56%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».