BMW отзывает более 37 тысяч машин в России из-за неисправных подушек безопасности

Автопроизводитель BMW отзывает более 37 тысяч своих авто в России из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Украина внесла автокомпанию Geely в международный список «спонсоров войны»

Уточняется, что речь идет о ряде моделей X5 и X6, которые были выпущены с ноября 2006 года по июнь 2014 года.

Накануне Toyota начала отзывную компанию более 22 тысяч проданных в России машин.

Тогда Причиной отзыва стала проблема с водительскими подушками безопасности - аналитики допускают возможность уменьшения плотности вещества пиропатрона, в результате чего может произойти его деградация, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Самойлов
ТЕГИ:РоссияАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры