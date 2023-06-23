BMW отзывает более 37 тысяч машин в России из-за неисправных подушек безопасности

Уточняется, что речь идет о ряде моделей X5 и X6, которые были выпущены с ноября 2006 года по июнь 2014 года.

Накануне Toyota начала отзывную компанию более 22 тысяч проданных в России машин.

Тогда Причиной отзыва стала проблема с водительскими подушками безопасности - аналитики допускают возможность уменьшения плотности вещества пиропатрона, в результате чего может произойти его деградация, напоминает RT.

