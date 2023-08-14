Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

Информацию подтвердила пресс-служба дистрибьютора Mercedes-Benz в РФ «МБ РУС». В частности, дилеры потеряли доступ к онлайн-системам для техобслуживания и выявления проблем.

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — отметили в компании.

Ремонт и обслуживание машин будут проводить на основе накопленного опыта и знаний специалистов, пишет Ura.ru.

«МБ РУС» отмечает, что из-за ухода Mercedes-Benz AG из России осенью 2022 года у дистрибьютора нет дополнительных возможностей по проверке и сервисным мероприятиям для автомобилей бренда со стороны завода-изготовителя.

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», проблемы с ПО возникли у большинства зарубежных марок.

«Ведутся работы по устранению неполадок. Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России», — подчеркнули в организации.

