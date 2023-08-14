Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО
Автоконцерн Mercedes-Benz отключил дилеров в России от своего программного обеспечения. Об этом пишут Известия.
Информацию подтвердила пресс-служба дистрибьютора Mercedes-Benz в РФ «МБ РУС». В частности, дилеры потеряли доступ к онлайн-системам для техобслуживания и выявления проблем.
«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — отметили в компании.
Ремонт и обслуживание машин будут проводить на основе накопленного опыта и знаний специалистов, пишет Ura.ru.
«МБ РУС» отмечает, что из-за ухода Mercedes-Benz AG из России осенью 2022 года у дистрибьютора нет дополнительных возможностей по проверке и сервисным мероприятиям для автомобилей бренда со стороны завода-изготовителя.
По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», проблемы с ПО возникли у большинства зарубежных марок.
«Ведутся работы по устранению неполадок. Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России», — подчеркнули в организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru