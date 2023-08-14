«Находят выход»: Автоэксперт Субботин рассказал об отключении ПО Mercedes-Benz в России

Накануне газета «Известия» писала, что автоконцерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения. В частности, дилеры потеряли доступ к онлайн-системам для техобслуживания и выявления проблем.

По словам Субботина, немецкий автогигант не поддерживал дилеров в России с момента оставления российского рынка. Сейчас концерн просто подтвердил свою позицию, отметил автоэксперт.

Однако по российским дорогам продолжают ездить автомобили Mercedes. Российские владельцы машин этой марки посещают официальные дилерские центры в Прибалтике или Казахстане, обслуживая автомобили там. ПО концерна необязательно должно быть официальным — оно может быть взломано или прописано другим программистом, отметил Субботин.

