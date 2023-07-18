Bloomberg: В Европу может прийти жара до 50°C из-за «теплового взрыва» в Сахаре
Рекордные температуры до 50 градусов по Цельсию могут прийти в Европу из-за антициклона «Харон» из Сахары. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные метеослужб.
Агентство отмечает, что температура на итальянском острове Сардиния к среде может увеличиться почти до 50 градусов. В 23 крупнейших городах Италии 19 июля объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре.
Высокие температуры уже зафиксированы в Афинах, Риме и Мадриде. В европейских странах также есть опасность пожаров из-за сильных ветров.
Bloomberg напоминает, что последний температурный рекорд в Европе — 48,8 градуса — был установлен на острове Сицилия в 2021 году. Однако новая волна жары из-за «теплового взрыва» может настигнуть сразу несколько европейских регионов, пишет RT. Всемирная метеорологическая организация отмечает, что экстремальные погодные условия, возможно, станут «новой нормой».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru